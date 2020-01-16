Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti. - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti.

6 saat önce

Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti.

Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti., System.String[]

Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
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