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Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti.
6 saat önce
Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekti. - İSTANBUL
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