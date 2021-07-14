Üye Girişi
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi - Son Dakika

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:30
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomilerin, kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilediği vurgulanan duyuruda, küresel talepteki hızlı toparlanmanın, emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı ifade edildi.

Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri izlenecektir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir."

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir"

Duyuruda, son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gözlendiği bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi.

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

Kurul'un, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği vurgulanan duyuruda, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı 16:02 Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı Kampa katılmadığı için hakkında noterde tutanak tutulan Diagne, Florya'ya geldi 15:51 Kampa katılmadığı için hakkında noterde tutanak tutulan Diagne, Florya'ya geldi Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi 15:38 Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor 15:16 Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor 14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum 14:45 Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı 14:39 Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
16:03 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı
16:02 Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı
15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü
15:30 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi
15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı
15:00 Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenmeye hazırlanıyor
14:59 Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
14:40 TFF'den, sert çıkış! Uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
14:38 Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti 23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti         
15:39
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu Avusturya'yı tercih eden Barcelonalı Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nı seçme ihtimali doğdu         
15:11
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:07
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu         
14:04
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 16:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement