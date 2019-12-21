Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı

Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 17.25'ten yüzde 12,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 18.25'ten yüzde 13,75'e indirdiğini bildirdi.



Belirlenen oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



Reeskont ve avans faizi, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinde kullanılıyor. Merkez Bankası, bankaların verdiği ticari senet ve vesikaları reeskont kabul ediyor. Bu işleme uygulanan faize reeskont faizi deniyor. Merkez Bankası, reeskonta kabul ettiği senetlere de avans veriyor. Bu ise avans faizi olarak nitelendiriliyor. - İSTANBUL