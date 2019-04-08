Merkez Bankası Repo İhalesi Açtı
30 dakika önce
TCMB, 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını bildirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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