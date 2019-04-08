Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Repo İhalesi Açtı

Merkez Bankası Repo İhalesi Açtı

30 dakika önce

TCMB, 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.

Merkez Bankası Repo İhalesi Açtı, System.String[]
TCMB, 15 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün, 15 Nisan vadeli ve 16 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını bildirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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