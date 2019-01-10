Merkez Bankası rezervler 1.2 milyar dolar arttı
32 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1.2 milyar dolar artışla 93.1 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1.2 milyar dolar artışla 93.1 milyar dolara yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:00
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