Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası rezervler 1.2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası rezervler 1.2 milyar dolar arttı

32 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1.2 milyar dolar artışla 93.1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervler 1.2 milyar dolar arttı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1.2 milyar dolar artışla 93.1 milyar dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:00 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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