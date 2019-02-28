Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı

1 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı, System.String[]
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler bir haftalık dönemde 1 milyar 118 milyon dolar arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 

Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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