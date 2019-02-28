Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler bir haftalık dönemde 1 milyar 118 milyon dolar arttı.

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