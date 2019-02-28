Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolara dayandı
1 saat önce
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 99 milyar 671 milyon dolarla son 6,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler bir haftalık dönemde 1 milyar 118 milyon dolar arttı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05
DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı
Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu
Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor
Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları Arttı