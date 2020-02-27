Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 385 milyon dolar azalarak 102 milyar 671 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 102 milyar 671 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 385 milyon dolar azalarak 102 milyar 671 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 21 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 452 milyon dolar azalışla 73 milyar 19 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 75 milyar 471 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 67 milyon dolar artarak 28 milyar 585 milyon dolardan 29 milyar 652 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 104 milyar 56 milyon dolardan 102 milyar 671 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.202027.94778.267 106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
07.02.202028.29874.462102.760
14.02.2020 28.585 75.471 104.056
21.02.2020 29.652 73.019 102.671

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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