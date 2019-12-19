Merkez Bankası rezervleri 103 milyar 881 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 103 milyar 881 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 103 milyar 881 milyon dolar oldu

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 103 milyar 881 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası rezervleri 103 milyar 881 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 103 milyar 881 milyon dolara düştü.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 148 milyon dolar düşüşle 77 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 79 milyar 46 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 840 milyon dolar azalışla 26 milyar 823 milyon dolardan 25 milyar 983 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 105 milyar 869 milyon dolardan 103 milyar 881 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
06.12.2019 26.823 79.046 105.869
13.12.2019 25.983 77.898 103.881

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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