Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 165 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 165 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 165 milyon dolar oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 670 milyon dolar azalarak 104 milyar 165 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 165 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 670 milyon dolar azalarak 104 milyar 165 milyon dolara geriledi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 665 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mart'ta 75 milyar 140 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 5 milyon dolar azalarak 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 670 milyon dolar azalışla 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara düştü.


TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
3.01.202027.46977.953105.422
10.01.202027.94778.267106.214
17.01.202028.10678.350106.456
24.01.202026.84077.512104.352
31.01.202027.52074.856102.376
7.02.202028.29874.462102.760
14.02.202028.58575.471104.056
21.02.202029.65273.019102.671
28.02.202030.41177.414107.825
6.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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