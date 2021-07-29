Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Temmuz ile biten haftada 819 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Temmuz ile biten haftada 819 milyon dolar artarak 104 milyar 888 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 297 milyon dolarlık artışla 62 milyar 583 milyon dolardan 62 milyar 880 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 16 Temmuz haftasında 521 milyon dolar artarak 41 milyar 487 milyon dolardan 42 milyar 8 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL