Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 30 Temmuz itibarıyla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 466 milyon dolar artışla 64 milyar 128 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 62 milyar 662 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 186 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 778 milyon dolardan 41 milyar 592 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 281 milyon dolar artarak 104 milyar 440 milyon dolardan 105 milyar 721 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 23.10.2020 43.265 45.086 88.351 27.11.2020 40.299 43.899 84.198 31.12.2020 43.241 49.965 93.206 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 19.07.2021 41.778 62.662 104.440 30.07.2021 41.592 64.128 105.721

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok

Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi

Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu

Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları

Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar

Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum