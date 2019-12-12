Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 772 milyon dolar artışla 79 milyar 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 78 milyar 274 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 348 milyon dolar yükselişle 26 milyar 475 milyon dolardan 26 milyar 823 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 120 milyon dolar artarak 104 milyar 749 milyon dolardan 105 milyar 869 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985

29.11.201926.475 78.274104.749

06.12.201926.823 79.046 105.869

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
21:28 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:59 Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi
19:42 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:20 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:35:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]