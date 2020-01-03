Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, 27 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 969 milyon dolar artışla 81 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 78 milyar 271 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar artarak 104 milyar 319 milyon dolardan 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.


TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.51775.03895.555
28.06.2019 22.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.2019 25.70975.796101.505
20.09.2019 25.85577.184103.039
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
06.12.201926.82379.046105.869
13.12.201925.98377.898103.881
20.12.201926.42978.271104.700
27.12.2019 25.079 81.240 106.319

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda
Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti

Son Dakika Haberleri
21:16 İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi
20:37 Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika Ekonomi
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 319 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]