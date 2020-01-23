Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 242 milyon dolar artarak 106 milyar 456 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 242 milyon dolar artarak 106 milyar 456 milyon dolara yükseldi.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 83 milyon dolar artışla 78 milyar 350 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 78 milyar 267 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 159 milyon dolar artışla 27 milyar 947 milyon dolardan 28 milyar 106 milyon dolara yükseldi.


Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 242 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolardan 106 milyar 456 milyon dolara çıktı.


TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
03.01.2020 27.469 77.953 105.422
10.01.2020 27.947 78.267 106.214
17.01.2020 28.106 78.350 106.456

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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