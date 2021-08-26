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Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu

26.08.2021 15:01
Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Ağustos haftasında 1 milyar 457 milyon dolar artarak 108 milyar 556 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 20 Ağustos haftasında 1 milyar 457 milyon dolar artarak 108 milyar 556 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Ağustos'ta 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
06.08.202141.27567.736109.010
13.08.202139.74367.356107.099
20.08.202140.38668.170108.556

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 108,6 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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