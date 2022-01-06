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Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu

06.01.2022 15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyon dolar artışla 72 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 24 Aralık'ta 72 milyar 555 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 118 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 118 milyon dolar yükselerek 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

TOPLAM REZERVLER 126 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 126 milyon dolar artışla 110 milyar 926 milyon dolardan 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Aralık, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu - Son Dakika
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