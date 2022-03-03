Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

03.03.2022 14:42
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat ile biten haftada 867 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat ile biten haftada 867 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat ile biten haftada 867 milyon dolar azalarak, 113 milyar 144 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 582 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 782 milyon dolardan 70 milyar 200 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 25 Şubat haftasında 1 milyar 645 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Son Dakika


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