Merkez Bankası Rezervleri
30 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 161 milyon dolar azalarak 91 milyar 930 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) toplam rezervleri, geçen hafta 161 milyon dolar azalarak 91 milyar 930 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 28 Aralık
'ta Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri 290 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 21 Aralık
ile biten haftada 72 milyar 270 milyon dolar seviyesindeydi. Söz
konusu dönemde altın rezervleri, 129 milyon dolar artarak 19 milyar 821 milyon dolardan 19 milyar 950 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 161 milyon dolar düşüşle 92 milyar 91 milyon dolardan 91 milyar 930 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|29.12.2017
|23.542
|84.111
|107.653
|26.01.2018
|25.341
|91.392
|116.733
|23.02.2018
|25.241
|88.655
|113.896
|30.03.2018
|25.345
|84.702
|110.047
|27.04.2018
|25.189
|87.573
|112.762
|25.05.2018
|24.470
|83.762
|108.232
|29.06.2018
|22.836
|75.566
|98.402
|27.07.2018
|22.282
|78.330
|100.612
|31.08.2018
|18.435
|70.414
|88.849
|28.09.2018
|17.667
|66.989
|84.656
|26.10.2018
|18.676
|67.606
|86.282
|30.11.2018
|19.304
|71.700
|91.004
|7.12.2018
|19.373
|71.391
|90.764
|14.12.2018
|19.630
|72.929
|92.559
| 21.12.2018
|19.821
|72.270
|92.091
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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