Merkez Bankası Rezervleri

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.2019 20.237 72.930 93.167 11.01.2019 20.361 72.450 92.811 18.01.2019 20.417 73.830 94.247 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 01.02.2019 20.566 77.058 97.624 08.02.2019 20.447 78.382 98.829 15.02.2019 20.428 78.125 98.553 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 01.03.2019 20.969 79.096 100.065 08.03.2019 20.433 76.963 97.396 15.03.2019 20.657 73.782 94.439

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 94 milyar 439 milyon dolara geriledi.TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 15 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 181 milyon dolar azalışla 73 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart ile biten haftada 76 milyar 963 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 224 milyon dolar artarak 20 milyar 433 milyon dolardan 20 milyar 657 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 957 milyon dolar azalışla 97 milyar 396 milyon dolardan 94 milyar 439 milyon dolara indi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):