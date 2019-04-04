Merkez Bankası Rezervleri
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 859 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 859 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 29 Mart'ta Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri, 4 milyar 13 milyon dolar artışla 75 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart
ile biten haftada 71 milyar 395 milyon dolar seviyesindeydi. Söz
konusu dönemde altın rezervleri, 154 milyon dolar azalarak 20 milyar 988 milyon dolardan 20 milyar 834 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 859 milyon dolar artarak 92 milyar 383 milyon dolardan 96 milyar 242 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|04.01.2019
|20.237
|72.930
|93.167
|11.01.2019
|20.361
|72.450
|92.811
|18.01.2019
|20.417
|73.830
|94.247
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|01.02.2019
|20.566
|77.058
|97.624
|08.02.2019
|20.447
|78.382
|98.829
|15.02.2019
|20.428
|78.125
|98.553
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|01.03.2019
|20.969
|79.096
|100.065
|08.03.2019
|20.433
|76.963
|97.396
|15.03.2019
|20.657
|73.782
|94.439
|22.03.2019
|20.988
|71.395
|92.383
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:00 Kaynak: AA
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