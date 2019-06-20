Merkez Bankası rezervleri

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 05.04.2019 20.627 76.679 97.306 12.04.2019 20.854 76.955 97.809 19.04.2019 20.381 75.565 95.946 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 03.05.2019 20.418 72.633 93.051 10.05.2019 20.664 72.994 93.658 17.05.2019 20.727 71.748 92.475

24.05.2019 20.455 73.092 93.547 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 07.06.2019 21.485 74.896 96.381 14.06.2019 21.652 75.755 97.407

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 74 milyar 896 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 167 milyon dolar artışla 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolardan 97 milyar 407 milyon dolara ulaştı.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):