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Merkez Bankası rezervleri

14 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 74 milyar 896 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 167 milyon dolar artışla 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolardan 97 milyar 407 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
05.04.2019 20.62776.679 97.306
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
19.04.2019 20.381 75.565 95.946
26.04.2019 20.43273.28493.716
03.05.2019 20.41872.63393.051
10.05.2019 20.66472.99493.658
17.05.2019 20.72771.748 92.475
24.05.201920.45573.09293.547
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
07.06.2019 21.485 74.896 96.381
14.06.2019 21.652 75.755 97.407
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:45 Kaynak: AA
TCMB, Merkez Bankası, Merkez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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