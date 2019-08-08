Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası rezervleri
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkez Bankası rezervleri

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 429 milyon dolar artışla 75 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 74 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 181 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolardan 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
05.07.201923.12474.12497.248
12.07.201923.19575.68398.878
19.07.201923.25375.06798.320
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor
Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı Son dakika! Denizli'de 4.2 ve 6 büyüklüğünde iki deprem oldu Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:08:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası rezervleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]