Merkez Bankası rezervleri
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:50 Kaynak: AA
(TCMB
) toplam rezervleri geçen hafta 181 milyon dolar artarak 98 milyar 569 milyon dolar oldu.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Ağustos'ta Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri, 429 milyon dolar artışla 75 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Temmuz'da 74 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar azalışla 23 milyar 417 milyon dolardan 23 milyar 169 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 181 milyon dolar artarak 98 milyar 388 milyon dolardan 98 milyar 569 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|05.07.2019
|23.124
|74.124
|97.248
|12.07.2019
|23.195
|75.683
|98.878
|19.07.2019
|23.253
|75.067
|98.320
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|02.08.2019
|23.169
|75.400
|98.569
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