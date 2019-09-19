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Merkez Bankası rezervleri

51 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 977 milyon dolar azalarak 100 milyar 875 milyon dolar oldu.


TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, 13 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 362 milyon dolar azalışla 75 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 76 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 615 milyon dolar azalışla 25 milyar 567 milyon dolardan 24 milyar 952 milyon dolara geriledi.


Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 977 milyon dolar azalışla 101 milyar 852 milyon dolardan 100 milyar 875 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689

23.08.201924.708 76.826101.534

29.08.2019 25.709 75.796 101.505

06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.952

75.923 100.875

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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