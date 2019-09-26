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Merkez Bankası rezervleri

2 gün önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolara çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 164 milyon dolar artarak 103 milyar 39 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 261 milyon dolar artışla 77 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 75 milyar 923 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 903 milyon dolar artışla 24 milyar 952 milyon dolardan 25 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 164 milyon dolar artışla 100 milyar 875 milyon dolardan 103 milyar 39 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689

23.08.201924.708 76.826101.534

29.08.2019 25.709 75.796 101.505

06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.952

75.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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