Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez'in toplam rezervleri 4,1 milyar dolar artışla 105,8 milyar dolara yükseldi.
4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 61 milyon dolar azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|02.08.2019
|23.169
|75.400
|98.569
|09.08.2019
|24.893
|79.217
|104.110
|16.08.2019
|25.266
|77.423
|102.689
|23.08.2019
|24.708
|76.826
|101.534
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|06.09.2019
|25.567
|76.285
|101.852
|13.09.2019
|24.952
|75.923
|100.875
|20.09.2019
|25.855
|77.184
|103.039
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|04.10.2019
|25.990
|79.841
|105.831