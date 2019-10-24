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Merkez Bankası rezervleri

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, 18 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 311 milyon dolar azalışla 78 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 78 milyar 396 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 600 milyon dolar artışla 25 milyar 809 milyon dolardan 26 milyar 409 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852
13.09.201924.95275.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.201926.05175.655101.706
04.10.201925.99079.841105.831
11.04.2019 25.809 78.396 104.205

18.10.2019 26.409 78.085 104.494

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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