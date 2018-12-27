Merkez Bankası rezervleri 468 milyon dolar azaldı
26 dakika önce
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54
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