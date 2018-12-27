Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası rezervleri 468 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri 468 milyon dolar azaldı

26 dakika önce

TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 468 milyon dolar azaldı, System.String[]
TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54 

TCMB, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması! Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı

Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı 17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:20:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası rezervleri 468 milyon dolar azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]