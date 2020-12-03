Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu

03.12.2020 14:57
Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 889 milyon dolar azalarak 84 milyar 198 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 889 milyon dolar azalarak 84 milyar 198 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 188 milyon dolar artışla 43 milyar 899 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Kasım'da 43 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 77 milyon dolar azalışla 41 milyar 376 milyon dolardan 40 milyar 299 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 889 milyon dolar azalarak 85 milyar 87 milyon dolardan 84 milyar 198 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
06.11.2020 43.32741.914 85.241
13.11.2020 41.977 40.374 82.351
20.11.202041.37643.71185.087
27.11.202040.29943.89984.198

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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