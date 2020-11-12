Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolar oldu

12.11.2020 14:59
Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 835 milyon dolar artarak 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 835 milyon dolar artarak 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 345 milyon dolar azalışla 41 milyar 914 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ekim'de 42 milyar 259 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 180 milyon dolar artışla 42 milyar 147 milyon dolardan 43 milyar 327 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 835 milyon dolar artarak 84 milyar 406 milyon dolardan 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
02.10.2020 42.229 41.409 83.638
09.10.202042.477 41.118 83.595
16.10.202042.822 42.667 85.489
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
30.10.2020 42.147 42.259 84.406
06.11.2020 43.327 41.914 85.241

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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