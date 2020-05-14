Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 833 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 833 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 833 milyon dolar oldu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 833 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 308 milyon dolar azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 34 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 684 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 410 milyon dolar azalışla 86 milyar 243 milyon dolardan 85 milyar 833 milyon dolara düştü.


TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

 Altın Rezervleri

 Brüt Döviz Rezervleri

 Toplam Rezervler
28.12.2018

 19.950

 71.980

 91.930
25.01.2019

 19.862

 73.470

 93.332
22.02.2019

 20.549

 79.122

 99.671
29.03.2019

 20.834

 75.408

 96.242
26.04.2019

 20.432

 73.284

 93.716
31.05.2019

 20.517

 75.038

 95.555
28.06.2019

 22.853

 73.544

 96.397
26.07.2019

 23.417

 74.971

 98.388
29.08.2019

 25.709

 75.796

 101.505
27.09.2019

 26.051

 75.655

 101.706
25.10.2019

 26.481

 78.504

 104.985
29.11.2019

 26.475

 78.274

 104.749
27.12.2019

 25.079

 81.240

 106.319
31.01.2020

 27.520

 74.856

 102.376
28.02.2020

 30.411

 77.414

 107.825
27.03.2020

 31.325

 64.081

 95.406
30.04.2020

 34.786

 51.457

 86.243
08.05.2020

 34.684

 51.149

 85.833

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:04 Kaynak: AA


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