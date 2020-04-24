Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 9 milyon dolar azalarak 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 96 milyon dolar azalışla 53 milyar 952 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Nisan'da 56 milyar 48 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 87 milyon dolar artarak 32 milyar 872 milyon dolardan 33 milyar 959 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 9 milyon dolar azalışla 88 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 911 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|25.10.2019
|26.481
|78.504
|104.985
|29.11.2019
|26.475
|78.274
|104.749
|27.12.2019
|25.079
|81.240
|106.319
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|06.03.2020
|31.695
|75.140
|106.835
|13.03.2020
|31.690
|72.475
|104.165
|20.03.2020
|28.305
|65.143
|93.448
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|03.04.2020
|31.306
|58.248
|89.554
|10.04.2020
|32.872
|56.048
|88.920
|17.04.2020
|33.959
|53.952
|87.911