Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Mayıs ile biten haftada 473 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Mayıs ile biten haftada 473 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 393 milyon dolarlık azalışla 49 milyar 591 milyon dolardan 49 milyar 198 milyon dolara düştü

Altın rezervleri ise söz konusu haftada 866 milyon dolarlık artarak 43 milyar 249 milyon dolara çıktı.

(İHA)