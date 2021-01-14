Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 564 milyon dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 564 milyon dolar oldu

14.01.2021 14:45
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 564 milyon dolar oldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 642 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 642 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 288 milyon dolar azalışla 48 milyar 677 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 49 milyar 965 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 646 milyon dolar artışla 43 milyar 241 milyon dolardan 43 milyar 887 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 642 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolardan 92 milyar 564 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
25.12.202043.02251.60794.629
31.12.202043.24149.96593.206
08.01.202143.88748.67792.564

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 564 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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