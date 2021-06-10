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Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

10.06.2021 17:37

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Haziran itibarıyla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mayıs'ta 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZEVLER 93 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolardan 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

Merkez Bankası, Haziran, Döviz, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • hasan kara: hangı bankadan aktarım yapıldı bızdeg ınandığ.10 yılda 136 m dolar anca dolmuş ıkı gunde yoğ daha neler Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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