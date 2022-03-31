Merkez Bankası rezervleri bir haftada 671 milyon dolar geriledi! İşte kasadaki güncel miktar - Son Dakika

Kızlar tuvaleti şakası, iki liselinin ölümü ile sonuçlandı! Biri kendini vurdu diğeri astı

Asgari ücrette 2. zam belirsizliği! Bakan milyonların hayalini bir kez daha suya düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 862 milyon dolar azalışla 65 milyar 638 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mart'ta 66 milyar 500 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 671 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 671 milyon dolar gerileyerek 108 milyar 708 milyon dolardan 108 milyar 37 milyon dolara indi.