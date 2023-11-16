 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

16.11.2023 16:47  - Güncelleme: 16:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 10 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 194 milyon dolar artışla 128 milyar 614 milyon dolara çıkarak 40 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Rezervlerdeki artış geçtiğimiz hafta da devam ederken, toplam rezervler 128 milyar 614 milyon dolarla son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI, ALTIN REZERVLERİ AZALDI

10 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 700 milyon dolar artışla 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 3 Kasım'da 83 milyar 944 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 506 milyon dolar azalarak 44 milyar 476 milyon dolardan 43 milyar 970 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER SEÇİM SONRASI 30,1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Kasım haftasında bir önceki haftaya oranla 194 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolardan 128 milyar 614 milyon dolara çıktı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 10 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 30 milyar 156 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30,6'ya karşılık geldi.

EN UZUN YÜKSELİŞ SERİSİ

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Döviz Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Almanya-Türkiye maçında düdük çalacak hakem belli oldu
17:41 Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor! 3 ayda 569 milyar liralık çıkış
17:25 Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:17 Tacizden yargılanan belediye başkanı kamera karşısında: AK Parti'den istifa ediyorum, yeniden adayım
17:02 Geri dönüşü yok! TFF, Süper Kupa için son kararını verdi
16:51 Altın Fiyatları Yükseldi
16:48 İmamoğlu, Ahmet Kaya'yı unutmadı! Düştüğü nota kızan da, helal olsun diyen de var
16:47 Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
16:41 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, damardan beslenmeye başladı
16:15 Kanalizasyonun kapağını kaldıran kadın, yüzlerce yarasa ile karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 18:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement