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Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar - Son Dakika

Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar

23.12.2021 16:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervlerinin, 17 Aralık haftasında 6 milyar 17 milyon dolar azalarak 116 milyar 874 milyon dolara gerilediği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 786 milyon dolar gerileyerek 78 milyar 367 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 10 Aralık'ta 84 milyar 153 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ DE AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 230 milyon dolar azalarak 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 6 MİLYAR DOLARDAN FAZLA AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 17 milyon dolar azalışla 122 milyar 891 milyon dolardan 116 milyar 874 milyon dolara indi.


TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Merkez Bankası rezervleri 6 milyar 17 milyon dolar azaldı! İşte kasadaki miktar
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Aralık, dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar - Son Dakika
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