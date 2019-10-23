Merkez Bankası sürpriz yapar mı?

Politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çeken Para Politikası Kurulu'nun ekim toplantısında da indirime devam edeceği düşünülüyor. Anketler 100 baz puan, işlemcilerin fiyatlamaları ise 100 baz puanın üzerinde...