Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası sürpriz yapar mı?
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Merkez Bankası sürpriz yapar mı?

14 dakika önce

Politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çeken Para Politikası Kurulu'nun ekim toplantısında da indirime devam edeceği düşünülüyor.

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Politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çeken Para Politikası Kurulu'nun ekim toplantısında da indirime devam edeceği düşünülüyor. Anketler 100 baz puan, işlemcilerin fiyatlamaları ise 100 baz puanın üzerinde...

Para Politikası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:24 
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