Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası, Swap Satış Limitini Yükseltti

Merkez Bankası, Swap Satış Limitini Yükseltti

15 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti.

Merkez Bankası, Swap Satış Limitini Yükseltti, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırıldığını duyurdu.


Merkez Bankası, 28 Mart Perşembe günü vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:00 Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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