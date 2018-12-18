Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı
2 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım
2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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