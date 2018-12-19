Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

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Manchester United'dan 162 Milyon TL Tazminat Kazanan Mourinho, Otele 5 Milyon TL Bıraktı

Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı