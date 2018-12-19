Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.


TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.


TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manchester United'dan 162 Milyon TL Tazminat Kazanan Mourinho, Otele 5 Milyon TL Bıraktı Milyonların Kullandığı İnternete Tarihi Zam Geliyor! Faturalar Cep Yakacak

Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmaması Gerekir İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:45:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]