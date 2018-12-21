Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

4 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.


TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.


TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:11 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmzaları Değiştirilen Yeni 20 TL'ler 24 Aralık'ta Tedavüle Girecek Ziraat Katılım'da Konut Kredisinde İndirime Gitti

TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:44:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]