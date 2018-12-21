Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı.





TCMB'nin bugün açtığı 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi.





TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İmzaları Değiştirilen Yeni 20 TL'ler 24 Aralık'ta Tedavüle Girecek

Ziraat Katılım'da Konut Kredisinde İndirime Gitti

TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi

ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım