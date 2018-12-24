Merkez Bankası TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Açtı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.
TCMB, bugün 2 ayrı vadede TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 50 milyon dolar olarak ilan edildi.
TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım
2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:17 Kaynak: AA
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