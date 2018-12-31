Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Açtı

Merkez Bankası, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Açtı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.

Merkez Bankası, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Açtı, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı.

TCMB, bugün 3 ayrı vadede Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olurken, 3 ay ve 6 ay vadeli döviz satım ihalelerinde tutar 50 milyon dolar olarak ilan edildi.


TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017'de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6,75 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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