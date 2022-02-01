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Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi - Son Dakika

Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

01.02.2022 09:10
Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi

Merkez Bankası'na Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirası'na (TL) dönüşüm hesaplarında faiz belirleme yetkisi verildi.

Merkez Bankası'na Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirası'na (TL) dönüşüm hesaplarında faiz belirleme yetkisi verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Türk Lirası'na dönüşümün desteklenmesi kapsamında bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirleme yetkisi veren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle, altın hesapları, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümüne ilişkin maddelere yeni bir bent eklendi. Eklenen bent ile Merkez Bankası, bankaların mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Türkiye'deki hesaplarını TL'ye dönüştürülebilecek. Dolar, euro ve sterlin cinsi hesaplarını TL'ye dönüştüren Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanabilecek.

Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek. Vade sonunda hesap sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

DHA/ HT,ET

(c)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türk Lirası, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi - Son Dakika


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