Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
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Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

39 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.


Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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