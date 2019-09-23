Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
39 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.
Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı