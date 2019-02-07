Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Şubat ile biten haftada 4 milyar 293 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Şubat ile biten haftada 4 milyar 293 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 Şubat ile biten haftada 4 milyar 293 milyon dolar artarak 97 milyar 626 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 288 dolarlık artışla 77 milyar 59 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri ise 1 Şubat haftasında 705 milyon dolar artarak 19 milyar 862 milyon dolardan 20 milyar 567 milyon dolara ulaştı. - İSTANBUL

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