Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

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Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı