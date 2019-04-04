Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
1 saat önce
Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Mart ile biten haftada 3 milyar 859 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası
toplam rezervleri 29 Mart ile biten haftada 3 milyar 859 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 29 Mart ile biten haftada 3 milyar 859 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 4 milyar 13 milyon dolar artarak 71 milyar 395 milyon dolardan 75 milyar 408 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 29 Mart haftasında 154 milyon dolar azalarak 20 milyar 988 milyon dolardan 20 milyar 834 milyon dolara düştü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:04 Kaynak: İHA
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