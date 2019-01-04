Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Aralık ile biten haftada 161 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Aralık ile biten haftada 161 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 28 Aralık ile biten haftada 161 milyon azalarak 91 milyar 930 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de, 290 milyon dolar azalarak 72 milyar 270 milyon dolardan 71 milyar 980 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 28 Aralık haftasında 129 milyon dolar artarak düşüşle 19 milyar 821 milyon dolardan 19 milyar 950 milyon dolara yükseldi.



(İHA)

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