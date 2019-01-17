Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

41 dakika önce

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Ocak ile biten haftada 358 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı, System.String[]
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Ocak ile biten haftada 358 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 11 Ocak ile biten haftada 358 milyon azalarak 92 milyar 811 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de 481 milyon dolar azalarak 72 milyar 931 milyon dolardan 72 milyar 450 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 11 Ocak haftasında 123 milyon dolar artarak 20 milyar 238 milyon dolardan 20 milyar 361 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti

E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:42:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]